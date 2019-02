Bayreuth: TOUR Gedanken verloren / Unthinking

Do. 28.02.2019, 19 Uhr, Black Box im UG

Raus aus dem Job, rein ins Leben: Wie der Analyst einer Unternehmensberatung hinschmiss, losreiste und schließlich zum Mutmacher wurde

Christof Jauernig geht mit seiner bebilderten Aufbruchsgeschichte ?Gedanken verloren | Unthinking? ab Januar 2019 auf Deutschlandtour.

Was tun, wenn der Job, mit dem man sein Geld verdient, keinen Sinn mehr macht und erst recht keine Freude? Wenn man sich trotzdem täglich weiter hinschleppt, bis das zur regelrechten Qual wird? Es gibt nicht wenige Menschen, denen es so geht, die am liebsten ausbrechen wollten. Wäre da nicht diese große Unsicherheit, wie es jenseits des gekündigten Arbeitsvertrags weitergeht. Christof Jauernig stand genau an diesem Punkt. Er fasste sich ein Herz, kündigte seinen Job und reiste, ohne Plan für danach, ein halbes Jahr lang mit dem Rucksack durch Südostasien. Auf einer Deutschlandtour erzählt er jetzt von seinem Ausstieg, seiner Reise, und wie er die Freude am Leben wiederfand. Eine Geschichte, die inspiriert und Mut macht, wie die Resonanz auf seine Veranstaltungen zeigt. https://www.unthinking.me

