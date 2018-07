Bayreuth: TOMMI 2018

OK, OK. Ich will mitmachen!

Bist du zwischen 6 und 13 Jahre alt? Und bist du interessiert? Gut, denn

TOMMI braucht dich!

Beim Deutschen Kindersoftwarepreis haben immer Kinder als Jury das letzte Wort, wenn es darum geht, die besten Spiele zu prämieren.

Worum geht´s?

Testen, testen, testen. Und das in deiner Bibliothek. Spiele für Computer und alle Konsolen kannst du hier in Ruhe ausprobieren, bewerten und beurteilen.

Kann da jeder mitmachen?

Prüfe nach, ob deine Bibliothek eine der 18 teilnehmenden Büchereien aus ganz Deutschland ist. Du hast gute Chancen, dabei zu sein, wenn du zwischen 6 und 13 Jahren alt bist und dich gut mit Computer- und Konsolenspielen auskennst.

OK, ich bin dabei. Was muss ich tun?

Fülle den Anmeldebogen aus, lass deine Eltern unterschreiben und mit etwas Glück bist du mit in der TOMMI-Kinderjury. Gespielt, geprüft und bewertet wird in deiner Bibliothek. Nähere Infos erhältst du dort.

Gut zu wissen ? die Ziele des TOMMI: