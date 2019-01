Bayreuth: ?Tiger? bekommt Einbürgerungsurkunde

Wer deutscher Staatsbürger werden möchte, muss zunächst einen Antrag auf Einbürgerung beim Einwohnermeldeamt stellen. Um die Einbürgerungsurkunde letztendlich zu erhalten, müssen die Antragsteller unter anderem den Einbürgerungstest absolvieren und Deutschkenntnisse mittels eines Zertifikates nachweisen. Im Jahr 2018 wurden in Bayreuth exakt 92 neue Staatsbürger/innen in den deutschen Staatsverband aufgenommen. Im Rahmen einer Feierstunde, die am 28. Februar im Neuen Rathaus stattfindet, wird Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe diesen 92 Neubürgern ihre Einbürgerungsurkunde überreichen.