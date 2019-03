Bayreuth: THEMENFÜHRUNG Träume und Hoffnungen

Di. 26.03.2019, 17 ? 18:30 Uhr, Treffpunkt: Servicepoint im EG

Sie liegt mitten in der Stadt, in unserer Nachbarschaft und ist doch in manchem noch unentdeckt: die Stadtbibliothek Bayreuth. Dabei gibt es dort zu unserem Schwerpunktthema einiges zu entdecken, denn Träume und Hoffnungen manifestieren sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen in Literatur, Film und Musik. Lassen Sie sich also überraschen, was es alles in diesem großen Medienhaus zu entdecken gibt.

Wir werfen zusammen einen Blick auch hinter die Kulissen und lernen unbekannte Ecken und Möglichkeiten im großen Bestand kennen. Genug Raum wird auch für Ihre eigenen Fragen sein.

Treffpunkt: Servicepoint im EG

Referentin: Sigrid Seebach-Blum, Bibliotheksinspektorin

Eintritt frei

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth