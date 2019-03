Bayreuth: Tag der Logistik 2019 ? ?Logistik im Wandel? am 11. April bei British American Tobacco

Der Ausbau einer modernen ?Logistikzentrale? am BAT Standort Bayreuth wird mit einem Vortrag von Michael Pachelbel, Head of Logistics Germany, vorgestellt. Highlight des Tages ist die Möglichkeit, die neuen Logistikbereiche und die Stopftabakproduktion zu besichtigen.

Zwei weitere Vorträge zu den neusten Entwicklungen im Bereich Transporttechnologien und im Hinblick auf Anforderungen an Logistikimmobilien runden den Tag ab. Dipl.-Ing. Yaser Gamai, Head of Sales Mobile Automation DACH der hessischen Dematic GmbH, dem weltweit größten Anbieter von fahrerlosen Transportfahrzeugen, und Dr. Alexander Nehm, Geschäftsführer der Logivest Concept GmbH, geben Einblicke in die Zukunft der Logistik ? auch mit einen expliziten Blick auf die Region Bayreuth als Logistikstandort.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Einladung und dem Programm. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 29. März über den Anmeldelink ihkofr.de/TdLBT110419.