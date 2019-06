Bayreuth: Tag der Daseinsvorsorge: Wir für euch, das ganze Jahr!

Die Abfallwirtschaft des Stadtbauhofs entsorgt jährlich zirka 12.000 Tonnen Hausmüll und Sperrgut und zirka 4.500 Biomüll von derzeit 75.000 Menschen in Bayreuth. ?Am besten ist der Abfall, der gar nicht erst entsteht. Den Abfall, der aber nicht zu vermeiden ist, verwerten wir bestmöglich. Dazu betreiben wir einen modernen Wertstoffhof in der Drossenfelder Straße 5. Dort wurden im Jahr 2018 von den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt 251 Tonnen Elektrogeräte, 113 Tonnen Wertstoffe (z. B. Toner, CDs, Korken) und 25 Tonnen Problemmüll kostenlos abgegeben. Darüber hinaus können im Wertstoffhof Bayreuth auch Gartenabfälle und Verkaufsverpackungen des dualen Systems (gelber Sack) kostenlos entsorgt werden?, so Sellheim.

Die Straßenreinigung reinigt jedes Jahr 404 Kilometer Straße, leert täglich mehr als 100 Papierkörbe. Im Winter werden 350 Kilometer Straßen und 215 Kilometer Fuß- und Radwege einschließlich Gehbahnen von Schnee und Eis befreit. ?Mit unserer Straßenreinigung kümmern wir uns um grundlegende Dienstleistungen. Wir sorgen dafür, dass sich die Menschen sicher auf den Straßen und Gehwegen bewegen können?, sagt Sellheim.