Bayreuth: Stäubli Bayreuth: Umfassender Ausbau bis 2021

Optimierte Logistik und nachhaltiges Standortmanagement

Zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe wird für die Geschäftsbereiche Connectors und Robotics außerdem ein neues Logistikgebäude geschaffen. Hier soll der Wareneingang und -versand gebündelt und noch effizienter gestaltet werden. Weitere Maßnahmen betreffen den Bau einer nachhaltigen Energieversorgungszentrale mit hoher Energieeffizienz sowie niedrigen Service- und Betriebskosten. Parallel engagiert sich Stäubli neben dem Bau zusätzlicher Parkplätze auch für die Nutzung alternativer Mobilitätsangebote und bietet seinen Mitarbeitern beispielsweise ein Bike-to-Work Programm.

Seit der Übernahme 1969 hat Stäubli aus dem einstigen Standort zur Herstellung von Textilmaschinen mit damals 84 Mitarbeitern einen diversifizierten Technologiestandort für Kupplungstechnik, Webmaschinen und Robotertechnik mit inzwischen 582 Mitarbeitern gemacht. Mit dem geplanten Ausbau will Stäubli den Standort Bayreuth weiter stärken und durch offene und lichtdurchflutete Räumlichkeiten eine zeitgemäße, attraktive Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter schaffen. Dank des Erfolgs und des starken weltweiten Wachstums in den einzelnen Geschäftsbereichen modernisiert und vergrößert Stäubli derzeit weltweit weitere Standorte.

Über Stäubli

Stäubli bietet weltweit innovative Mechatronik-Lösungen in den drei Aktivitätsbereichen Connectors, Robotics und Textile. Mit 5.500 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Schweizer Franken. 1892 ursprünglich als kleiner Betrieb in Horgen/Zürich gegründet, ist Stäubli heute ein internationaler Konzern mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz. Stäubli unterhält 14 industrielle Produktionsbetriebe. Die Präsenz in 29 Ländern mit Verkaufs- und Service-Tochtergesellschaften wird durch Vertretungen in 50 Ländern ergänzt.

http://www.staubli.com/de/firmenprofil

Quelle Beitragsbild und Text: Stäubli International AG