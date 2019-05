Bayreuth: Stadtwerke Bayreuth eröffnen Trinkwasserbrunnen

Damit das Trinkwasser des Brunnens auch immer einwandfrei ist, untersuchen es die Mitarbeiter der Stadtwerke Bayreuth regelmäßig. Außerdem haben die Stadtwerke Bayreuth eine Spülautomatik eingebaut, die dafür sorgt, dass immer kühles Wasser kommt und Keime in der Leitung keine Chance haben. ?Was für das Wassernetz gilt, gilt natürlich auch für unsere neue Trinkwassersäule: Selbstverständlich halten wir die strengen Auflagen ein, die uns das Gesetz vorgibt?, betont Nützel.

Im Herbst werden die Stadtwerke Bayreuth den Trinkwasserbrunnen abbauen, damit ihm der Frost im Winter nichts anhaben kann. Doch auch in der kühlen Jahreszeit muss beim Bummel durch die Innenstadt niemand auf kostenloses Wasser verzichten: Entweder man nimmt sich etwas von zu Hause mit oder man schaut im Kundencenter Energie & Wasser der Stadtwerke an der ZOH vorbei. Dort gibt es einen Automaten, an dem sich jeder mit Trinkwasser aus der Leitung versorgen kann.

(Quelle: Stadtwerke Bayreuth)