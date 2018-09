Bayreuth: Stadtbauhof sammelt kostenlos Gartenabfälle

Der Stadtbauhof bittet dringend darum, die Gartenabfälle nur zu den angegebenen Zeiten bei den bereitstehenden Sammelfahrzeugen abzugeben. Die Standorte dürfen außerhalb dieser Zeiten nicht als Ablagerungsstellen für Gartenabfälle missbraucht werden. Die Kompostieranlagen am Buchstein und Bindlacher Berg nehmen an den Sammelterminen, jeweils von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Gartenabfälle von Privathaushalten auch in Mengen über zwei Kubikmeter kostenlos an.

Die Sammeltermine im Überblick

Samstag, 22. September/20. Oktober

8 bis 11 Uhr: Erlanger Straße/Parkplatz vor Gartenkolonie; Glockenstraße/Gartenkolonie Lerchenbühl; Friedrich-Ebert-Straße/Parkplatz am Flößanger.

8 Uhr bis 9.30 Uhr: Aichig/Mostholzstraße; Destubener Straße/Einmündung Hechtweg.

9.45 Uhr bis 11 Uhr: Steinachstraße/Hirschbergleinstraße; Parkplatz Festspielhaus/Gartenkolonie Bürgerreuth.

12.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Parkplatz Gartenkolonie Exerzierplatz; Saas/Am Hofacker.

12.30 Uhr bis 14 Uhr: Oberkonnersreuth/Keuperstraße (nur am 22. September); Wolfsbach: Hirschbaumstraße/Einmündung Am Holzacker (nur am 22. September).

14.15 Uhr bis 15.30 Uhr: Grunau: Omnibushaltestelle Schwarzwaldstraße (nur 22. September); St. Johannis/Ochsenhut.

Samstag, 13. Oktober

8 Uhr bis 9.30 Uhr: Meyernberg/Laimbacher Straße; Stolzingstraße/Bolzplatz; Parsifalstraße/Gontardstraße; Erlenweg/Preuschwitzer Straße.

9.45 Uhr bis 11 Uhr: Donndorfer Straße/Teufelsgraben; Calvinstraße/Ecke Melanchthonstraße; Jakobstraße/am Kirchplatz; Klinikumallee/Weserstraße.

12.30 Uhr bis 14 Uhr: Birken/Hegelstraße, Ecke Schlegelstraße; Hohlmühle/Am Aubach; Hans-Sachs-Straße beim Jean-Paul-Stift; Gartenkolonie Kulmbacher Straße/Parkplatz Herzogmühle.

14.15 Uhr bis 15.30 Uhr: 99 Gärten/Gartenkolonie; Wunaustraße/Am Feuerwehrhaus; Altstadt/Fantasiestraße; Gartenkolonie Hirtenacker; Gartenkolonie Hindenburgstraße.

Samstag, 29. September/27. Oktober

8 bis 11 Uhr: Meranierring/Gartenkolonie Herzoghöhe, Tor 2; Am Hasenweg/Parkplatz I ? Gartenkolonie Eichelberg; Jakobstraße/Gartenkolonie Altstadt.

8 Uhr bis 9.30 Uhr: Oberpreuschwitz/Ortsmitte bei Denkmal; Thurnauer Weg/Gartenkolonie Meranierring.

9.45 Uhr bis 11 Uhr: Gartenkolonie Schmatzenhöhe; Gartenkolonie Schupfenschlag (Vereinsheim).

12.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Parkplatz Gartenkolonie Schwedenbrücke.

12.30 Uhr bis 14 Uhr: Seulbitz/Buswendeplatz Lenzstraße; St. Johannis/Altentrebgastplatz; Wolfsbach: Vor dem Feuerwehrhaus, Haferweg (nur am 29. September); Oberkonnersreuther Straße/Ortsmitte (nur 29. September).

14.15 Uhr bis 15.30 Uhr: Drossenfelder Weg/Gartenkolonie Mosing; Hagenstraße/Einfahrt Gartenkolonie; Grunau: Wertstoffsammelstelle Frankenwaldstraße (nur 29. September).

Der Stadtbauhof weist darauf hin, dass Ablagerungen auf dem Grünstreifen an der Klinikumallee/Weserstraße, der Laimbacher Straße neben dem Anwesen Hausnummer 22, an der Zufahrt zur Gartenkolonie Hagenstraße und in der Stolzingstraße/Bolzplatz sowie am Feuerwehrhaus Wolfsbach nicht gestattet sind.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth