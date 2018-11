Bayreuth: Stadt und Landkreis ehren ?Kleine Klimaschützer?

Bereits seit zwölf Jahren nehmen Einrichtungen aus der Region Bayreuth an der Klimaschutz-Kampagne ?Kleine Klimaschützer unterwegs? des Klimabündnisses teil. Jede Strecke, die zu Fuß, mit dem Roller oder Rad, per Bus oder Bahn bewältigt wurde, brachte eine ?Grüne Meile?. Im Rahmen der Kampagne beschäftigten sich die kleinen Klimaschützer intensiv mit Themen wie nachhaltiger Mobilität und klimafreundlichem Lebensstil.

Europaweit haben rund 200.000 Kinder grüne Meilen gesammelt. Derzeit wurden 1.131.497 Meilen beim Klimabündnis registriert, und einige Rückmeldungen stehen noch aus. Eine Delegation der ?Kleinen Klimaschützer? überreicht auf der UN-Klimakonferenz COP 24 in Katowice im Dezember dieses Jahres die in Europa gesammelten ?Grünen Meilen? ebenso wie die von Teilnehmern formulierten Bitten und Vorschläge zum Klimaschutz an die internationale Politik.

Ein Dankeschön von Stadt und Landkreis

Als Dankeschön von Stadt und Landkreis wurden nach einer Zauberei- und Mitmach-Show die teilnehmenden Nachwuchs-Klimaschützer von Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe und Landrat Hermann Hübner im Rathaus Bayreuth geehrt. Jede Einrichtung erhielt eine Urkunde und Gutscheine für Umwelterlebnisangebote des Umweltinformationszentrums Lindenhof. Folgende Schulen und Kitas aus der Region Bayreuth waren im Jahr 2018 dabei:

Kita und Hort Sonnenschein, Bindlacher Berg, Bindlach

Evangelischer Kindergarten Obernsees, Mistelgau

Kindergarten Buchau, Pegnitz

Grundschule Bayreuth-Laineck

Jean-Paul-Schule Bayreuth

Lerchenbühlschule Bayreuth

Sebastian-Kneipp-Schule Bad Berneck

Mehr Infos unter www.kindermeilen.de