Bayreuth: Stadt richtet gesondertes Briefwahlbüro ein

Zur Europawahl am 26. Mai bietet die Stadt Bayreuth ab sofort im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, ein gesondertes Briefwahlbüro an, in dem Bürgerinnen und Bürger ohne lange Wartezeiten Briefwahlunterlagen entgegennehmen können. Das Wahlamt der Stadt rechnet zur Europawahl mit rund 10.000 Briefwahlanträgen. Das Briefwahlbüro befindet sich im Erdgeschoss des Neuen Rathauses (Zimmer 001) und ist mit zwei Wahlkabinen ausgestattet, so dass Briefwähler gleich vor Ort unbeobachtet ihre Stimmabgabe vornehmen können.

Das Briefwahlbüro ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montags, dienstags und donnerstags durchgehend von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, mittwochs durchgehend von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und freitags durchgehend von 7.30 Uhr bis 12 Uhr.