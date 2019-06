Bayreuth: Sonderpräsentation BAUHAUS-JUBILÄUM

02.07. ? 20.07.2019, Galerie im 1. OG

Walter Gropius gründete 1919 eine der bedeutendsten Schulen für Gestaltung. Bis heute beeinflusst der Bauhausgeist Kunst, Architektur, Mode und Design, gibt Impulse und Inspiration. Seine Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft bleibt ungebrochen.

Anlässlich des Gründungsjubiläums präsentieren wir im RW21 eine breite Auswahl an Medien rund um das Bauhaus. Komplettiert wird die Auswahl mit einer Videopräsentation des ?Triadischen Balletts? von Oskar Schlemmer und einigen Designexponaten des traditionsreichen Porzellanherstellers Rosenthal. Das Unternehmen Rosenthal selbst feiert das Jubiläum mit zwei neuen Geschirrkollektionen und einer Sonderausstellung zu Ehren Walter Gropius.



Mehr Informationen finden Sie unter https://www.rosenthal.de/de/

Rosenthal steht in ganz besonderer Verbindung zu Walter Gropius: Für den Neubau des Werkes Rosenthal am Rothbühl im oberfränkischen Selb, brachte der Jahrhundert-Architekt in den 60er Jahren seine Bauhaus-Visionen zu Papier und schuf einen revolutionär modernen Industriebau, in dem heute noch Porzellan hergestellt wird. Zudem hat Gropius für Rosenthal ein Service entwickelt, dessen markante Teekanne in der Reihe internationaler Designklassiker steht und das wir ebenfalls in unserer Ausstellung zeigen werden. (Die Ausstellung in Selb ist samstags bis Ende September geöffnet.)

(Foto: Rosenthal)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth