Bayreuth: Sonderführung zum Abschluss der Ausstellung ?FC Bayerlein ? Spinnerei, Zwirnerei, Färberei ? Geschichte eines Bayreuther Familienunternehmens?.

Das Historische Museum zeigte in einer Sonderausstellung die Entwicklung der Spinnerei, Weberei und Färberei Bayerlein. Zum Abschluß findet nun am Sonntag den 28. April 2019 eine Sonderführung durch die Ausstellung statt.

Anschließend wird ? bei geeignetem Wetter ? mit den Teilnehmern ein Rundgang zu den Bayerlein-Standorten in der Maximilianstraße, der ehemaligen Straße Graben an der ZOH, sowie dem Spinnerei-Gelände in der Casselmannstraße und Eduard-Bayerlein-Straße unternommen. Beginn der Führung ist um 15.30 Uhr im Historischen Museum am Kirchplatz an der Stadtkirche. Die Führung wird von Dr. Klaus Bayerlein und Volker Höft begleitet.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth