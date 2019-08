Bayreuth: Sonderförderung ?Regionale Zukunftsprojekte? für die Region Bayreuth

Aktuell werden flächendeckend mit der Förderrichtlinie Landesentwicklung (FörLa) in über 60 regionalen Initiativen ? darunter die Region Bayreuth ? erfolgreiche Projekte in ganz Bayern gefördert.

Zusätzlich zu dieser Regelförderung wurden in Bayern mit den Sonderförderungen ?Regionale Zukunftsprojekte? und ?Zukunftsstrategie für die Region? weitere Wettbewerbe ausgelobt.

Die Sonderförderung für ?Regionale Zukunftsprojekte? soll herausragende Projekte Regionaler Initiativen mit Vorbildcharakter auszeichnen, in ganz Bayern sichtbar machen und die Weiterentwicklung dieser Projekte sichern. Hierbei wurde die Region Bayreuth nun mit ihrem herausragenden Projekt ?Kulturentwicklungsplan für Stadt und Landkreis Bayreuth (KEP)? ausgezeichnet. Stadt und Landkreis erhalten so zusätzlich zu der laufenden Regionalförderung eine Sonderförderung von bis zu 148.500 ?, mit der das neue Informationsportal der Region entwickelt und umgesetzt werden kann.

Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert überreichte am 27. August in München den Bescheid der Sonderförderung an Jana-Lisa-Kirsch (Landratsamt Bayreuth) und Thiemo Jahn (Stadt Bayreuth). Neben der Region Bayreuth wurden weitere acht Regionen prämiert.