Bayreuth: Sommerkino: Eingeschränkter Lieferverkehr in der Fußgängerzone

Von Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, findet jeweils von 20.30 Uhr bis circa 23 Uhr das Sommerkino der Stadtwerke Bayreuth auf dem Stadtparkett statt. Am Sonntag gibt es eine zusätzliche Vorstellung um 17 Uhr. Die Fußgängerzone Maximilianstraße ist jeweils ab 17 Uhr (Sonntag ab 14 Uhr) bis 24 Uhr zwischen Frauengasse und Kirchgasse gesperrt; die Zufahrt zu den Privatstellplätzen in der Frauengasse ist frei. Radfahren im Veranstaltungsgelände ist verboten. Der Lieferverkehr ist bis jeweils 10.30 Uhr gewährleistet. Für die Lieferverkehrszeit ab 17.30 Uhr müssen die Ladezonen am Rande der Fußgängerzone benutzt werden.