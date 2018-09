Bayreuth: Solarpotenzial des Daches online ermitteln

Das Solarpotenzialkataster ist ein Projekt der Bioenergieregion Bayreuth. Es wurde geplant vom Klimaschutzmanagement des Landkreises Bayreuth und technisch realisiert von der tetraeder.solar GmbH. Das Projekt wurde angestoßen, weil Erfahrungen aus anderen Regionen zeigen, dass hierdurch mehr klimafreundliche Investitionen in Solaranlagen getätigt werden. Dies wiederum ist Voraussetzung für das Erreichen der Klimaschutzziele.

Kostenlos, unverbindlich und unabhängig

Die Informationen des Solarkatasters sind kostenlos sowie hersteller- und produktneutral. Zusätzlich zur Potenzialanalyse bietet die Online-Anwendung Hinweise zu Planung und Bau einer Solaranlage sowie nützliche Links auf weiterführende Seiten. Die Anwendung ist daher ein sehr hilfreicher Ausgangspunkt für weitergehende Detailplanungen.

Und so funktioniert es

Das Solarkataster ist komfortabel und leicht zu bedienen. Die in einer Karte eingezeichneten Gebäude sind je nach solarer Eignung unterschiedlich eingefärbt. Klickt man auf ein Gebäude, kann man Details abrufen, z.B. zur Modulplatzierung, Speichernutzung oder zur Wirtschaftlichkeitsberechnung. Dabei können bequem verschiedene Varianten durchgespielt und individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Am Ende erhält man eine übersichtliche Zusammenfassung, die auch als PDF-Dokument herunter geladen werden kann.

Dächer der Region haben Potenzial für 100 Prozent regenerative Stromversorgung der Region Bayreuth

Sonnenenergie steht nahezu unbeschränkt zur Verfügung. Mit dem Solarkataster wurde errechnet, dass auf Dächern in der Region Bayreuth jährlich 580 Gigawattstunden Strom produziert werden könnten. Gemeinsam mit den bereits vorhandenen Wind- und Biomasseanlage wäre damit eine 100-prozentige Versorgung von Stadt und Landkreis Bayreuth mit regional erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien möglich.

Aktuell wird das Solarpotenzial erst zu 14 Prozent ausgeschöpft. Das Solarkataster soll mit seinen Planungstools dazu beitragen, dieses Potenzial besser zu nutzen. Damit könnten jährlich über 200.000 Tonnen CO2 eingespart und eine Wertschöpfung von über 700 Millionen Euro erzielt werden.

Strom und Wärme durch Solarenergie

Solarenergie kann für unterschiedliche Zwecke genutzt werden:

Unter Photovoltaik versteht man die direkte Umwandlung des Sonnenlichtes in elektrische Energie mittels Solarzellen. Der erzeugte Strom kann selbst genutzt und/oder in das Stromnetz eingespeist werden. Für die Einspeisung erhält man eine Vergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG). Je höher der Anteil des selbst genutzten Stroms ist, desto mehr Energiekosten können eingespart werden. Mit einem Batteriespeicher kann man den tagsüber erzeugten Strom auch abends nutzen und so den Eigenverbrauchsanteil erhöhen.

Solarthermieanlagen wandeln die Energie der Sonne in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung verwendet werden kann.

Die Nutzung der Sonnenenergie ist in vielen Fällen wirtschaftlich lohnend; sie senkt die Energiekosten und schützt das Klima. Mit Solarenergie werden Hausbesitzer unabhängiger von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas oder Kohle und den Unwägbarkeiten der Preisentwicklung auf den globalen Märkten.

Die Analyseergebnisse des Solarkatasters beruhen auf einem automatisierten Verfahren, die Ergebnisse dienen also der ersten Information; sie ersetzen aber nicht die Fachberatung durch einen qualifizierten Energieberater oder Installateur.

Initiatoren und Förderer

Die Erstellung des Katasters wurde finanziert vom Landkreis Bayreuth mit finanzieller Unterstützung durch die Bayernwerk Netz GmbH sowie durch Fördermittel des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die Projektanbahnung wurde gefördert aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Die Kosten für den Betrieb des Katasters teilen sich Stadt und Landkreis Bayreuth.

