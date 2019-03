Bayreuth: Schein und Sein: Residenztage 2019 in Bayreuth

Am Samstag, 4. Mai, erwartet die Besucher von 9 bis 18 Uhr ein rauschendes Fest für die ganze Familie im Neuen Schloss und Hofgarten sowie im Markgräflichen Opernhaus. Gemeinsam mit Wilhelmines Zeitgenossen kann man es sich im Hofgarten für ein Picknick gemütlich machen; dazu dürfen Speisen und Getränke selber mitgebracht werden. Kurzentschlossene können sich an Essensständen des Veranstalters verpflegen. Ob salzig, süß oder sauer ? für jeden Gaumen ist etwas dabei. Als Rahmenprogramm gibt es Musik, Tanz, Workshops und Führungen rund um das bunte Treiben der Markgräfin Wilhelmine und ihres Hofstaats. Die Mitmachstationen laden kleine und große Besucher zum Kritzeln, Kleben und Kleckern ein. Oder schwingen Sie die Kugel bei einem der barocken Gartenspiele im Hoheitengärtchen.

Konzertabend der Musica Bayreuth

Bereits am Freitag, 3. Mai, und ein weiteres Mal am Samstag, 4. Mai, lädt die Musica Bayreuth zum fulminanten Konzertabend: Die junge deutsch-französisch-ungarische Philharmonie bringt Musiker aus Europa zusammen, die sich zu einem Konzerterlebnis voller Energie und Leidenschaft vereinen.

Sonderprogramm im Opernhaus

Am Sonntag, 5. Mai, steht das Markgräfliche Opernhaus mit einem abwechslungsreichen Sonderprogramm im Mittelpunkt. Während die kleinen Gäste in Begleitung einer Hofdame das Opernhaus entdecken, erfahren die Erwachsenen mehr über den ?Tanz zwischen Wasser und Erde?: Spezialistinnen der Schlösserverwaltung sprechen über die Herausforderung der Rekonstruktion zweier barocker Tanzkostüme.

Am Nachmittag können Besucher dann in die Welt der barocken Musik eintauchen und sich vom Ensemble TriFoglio in das ?Schein und Sein? der barocken Opernwelt entführen lassen.

(Quelle: Bayerische Verwaltung der Schlösser, Gärten und Seen)