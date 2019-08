Bayreuth: Samstagstrauungen im Alten Rathaus

Das Standesamt der Stadt Bayreuth bietet auch im kommenden Jahr wieder Trautermine an Samstagen im Historischen Sitzungssaal des Alten Rathauses an ? und zwar am 21. März, 18. April, 16. Mai, 12. September und am 17. Oktober. Die Trauungen finden jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt. Hierfür fallen zusätzliche Gebühren an.

Die Termine für Samstagstrauungen in der Eremitage in den Monaten Juni, Juli und August stehen aufgrund eines Pächterwechsels in der Eremitage derzeit noch nicht fest. Sie werden gesondert bekannt gegeben.