Bayreuth: Rohrbruch in Aichig - Kemnather Straße wird gesperrt

Am Dienstag wurde dem Bauhof gemeldet, dass die Kemnather Straße vor dem Gemeindehaus in Aichig in Bayreuth beschädigt ist. "Nachdem die Tiefbauarbeiten auf Wasser gestoßen sind und alles auf einen Wasserrohrbruch hingedeutet hat, sind am Mittwoch (24.07.2019) um 10 Uhr die Stadtwerke Bayreuth gerufen worden", sagte Stadtwerke-Sprecher Jan Koch.

Aktuell laufen die Tiefbauarbeiten auf dem stadteinwärtigen Teil der Kemnather Straße - zwei Häuser sind von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Halbseitige Sperrung wird über Nacht zur Vollsperrung

Aufgrund der Bauarbeiten ist die Kemnather Straße stadteinwärts halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt eine Baustellenampel. Am Mittwoch gegen 20 Uhr wird die Kemnather Straße komplett gesperrt werden, um den Teil der Leitung zu reparieren, der unter der stadtauswärts führenden Fahrbahn liegt.

Baustelle: "Wir werden auf jeden Fall die Nacht durcharbeiten"

Die Umleitungsstrecke wird aktuell beschildert. "Wir werden auf jeden Fall die Nacht durcharbeiten", sagt Jan Koch. "Leider können wir noch nicht sagen, ob die Vollsperrung für den Berufsverkehr morgen Früh aufgehoben sein wird. Wir hoffen, dass wir die Straße bis dahin zumindest wieder halbseitig freigeben können und die beiden betroffenen Häuser morgen in der Früh wieder mit Wasser versorgen können." Der Stadtbusverkehr der Stadtwerke ist durch die Sperrung nicht beeinträchtigt.