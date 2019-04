Bayreuth: Richard Wagner auf dem La Spezia-Platz

?Richard Wagner ist ein starkes Bindeglied zwischen unseren beiden Städten und diese Skulptur verdeutlicht dies in ganz besonderem Maße, steht doch der Zwilling bereits seit dem 15. März in La Spezia?, so Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe. Der Künstler Aidyn Zeinalov habe sich bei dieser Bronzeskulptur vom Aufenthalt Richard Wagners in La Spezia inspirieren lassen. Zeinalov habe in seinem Moskauer Atelier ?ein unverwechselbares Kunstwerk geschaffen, das hier auf dem La Spezia-Platz einen hervorragenden Aufstellungsort gefunden hat. Richard Wagner sitzt hier sozusagen in La Spezia und kann in Richtung seines Festspiel­hauses als Zentrum seines Schaffens blicken.?