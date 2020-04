Von November bis März war die "Pizzeria La Sicilia" in Bayreuth in der Ludwigsstraße ansässig. Dann ergaben sich kurzfristig Umzugspläne – währenddessen überrollte Covid-19 die Gastronomie. Trotz Umzugsstress half das Restaurant der Bayreuther Notaufnahme aus – mit Pizzaspenden.

„Kurzfristig Ende März hat sich das ergeben“, berichtet Jonni Gervasio vom Restaurant „La Sicilia“ in Bayreuth mit Blick auf den Umzug. Für die Betreiber eine riesige Chance – jetzt bietet ihre Gastwirtschaft 60 Plätze drinnen und sogar 80 im dazugehörigen Biergarten.

Das Angebot: Von Fisch bis Pizza – alles dabei

Normalerweise bietet das „Ristorante“ Fisch, Fleisch, Nudeln und Pizza, aktuell wird allerdings nur geliefert oder abgeholt. Deswegen wurde das Angebot auf Nudeln und Pizza begrenzt. „Man muss überlegen, wie man es trotzdem packt, mit dem Restaurant weiterzukommen“, erklärt Jonni Gervasio. Die Umsätze seien „nicht so stark wie sonst“, man merke „schon einen Unterschied“. Beispielsweise blieben die Stammgäste aus, die teils sogar aus Baden-Württemberg anreisten.

Die Umbauarbeiten werden auch durch Covid-19 nicht gestoppt. Ristorante Pizzeria La Sicilia

Der neue Standort des Restaurants ist das Kreuz Neun, wo sich früher die Gaststätte „Drei Linden“ befand. Mit dem neuen Vermieter haben sich die Restaurantbesitzer schon gut gestellt: „Er ist uns da sehr entgegengekommen“, freut sich Gervasio über die geminderte Miete für die Gastwirtschaft.

Von Stadt und Staat hat er noch keine Informationen über finanzielle Unterstützung, allerdings kann sich das „Ristorante“ wohl vorerst mit dem Lieferdienst über Wasser halten. „Wir sind für jeden Kunden, der gerade hilft, dankbar“, sagt Gervasio.

Das Besondere an seinem Restaurant: „Wir machen das Essen mit Leidenschaft. Wenn die Kunden zufrieden sind, bin ich es auch“, sagt er und lacht. Dass er momentan keine Gäste in seinem Restaurant begrüßen kann, hat auch Vorteile: „Jetzt haben wir deutlich mehr Zeit, um den Biergarten noch schön zu machen“. Allgemein stehen noch einige Arbeiten an, bevor Gäste persönlich ins Restaurant kommen können. Am Freitag seien erste die Möbel eingetroffen.

In diesen Räumlichkeiten wollen die Restaurantbesitzer die Gäste nach der Coronakrise empfangen. Ristorante Pizzeria La Sicilia

Das sind die Öffnungszeiten

Geöffnet hat aber schon der Lieferdienst, und zwar von Mittwoch bis Montag, jeweils von 15.00 bis 22.30 Uhr. Wenn die Coronakrise vorbei ist, soll das Restaurant auch mittags von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr sowie von 17.00 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet haben. Der Ruhetag am Dienstag soll bestehen bleiben.

Selbst während der Pandemie hat das Restaurant noch Kapazitäten, um zu helfen. So haben die Mitarbeiter bereits Pizza an die Notaufnahme des Bayreuther Klinikums geliefert. Die Pflegekräfte waren darüber äußerst erfreut – wie man auch auf den Bildern sieht. Nähere Infos zur Pizzeria gibt es auf Instagram und Facebook.

