Opfer eines Raubüberfalls wurde ein 14-jähriger Schüler am Freitagabend (19.07.2019) in Bayreuth(Oberfranken). Das berichtet die Polizei am Montagnachmittag. Zwei Tatverdächtige wurden bereits vernommen, nach dem dritten wird aktuell gefahndet.

Täter schlagen Jungen nieder und rauben ihn aus

Der Junge war am Freitag gegen 20.30 Uhr auf dem Kinderspielplatz am Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium. Dort geriet er mit den späteren Tätern in Streit. Diese verpassten ihm mehrere Faustschläge und der Junge ging zu Boden. Daraufhin forderten die Täter Geld von dem Schüler. Das Opfer gab ihnen einen kleineren Betrag, danach flüchteten die Räuber.

Glücklicherweise erlitt der 14-Jährige nur leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelte und nahm kurz darauf einen 15-Jährigen sowie einen 20-Jährigen aus Bayreuth fest. Ihr Komplize ist noch auf der Flucht.

Bitte um Hinweise: Kripo Bayreuth hat zwei Fragen

Wer hat am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, den Überfall am Spielplatz beim Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in der Königsallee beobachtet?

Wer kann weitere Hinweise, insbesondere zu dem noch flüchtigen Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefon 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

