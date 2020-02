Gourmet Tempel in Bayreuth: Rassistischer Aushang entsetzt Mitarbeiter

Auf Zettel stand: “Aktuell werden keine chinesischen Gäste bedient“

Restaurant-Chefin macht deutlich: „Bei uns ist jeder willkommen“

"Aktuell werden keine chinesischen Gäste bedient"- stand vor wenigen Tagen auf einem Zettel am Gourmet Tempel in Bayreuth. Lina Liao, Prokuristin des asiatischen Restaurants, ist entsetzt.

Nahezu alle Restaurant-Mitarbeiter sind Chinesen

Das Schild sei wohl nur kurze Zeit im Eingangsbereich des Restaurants gehangen, erläutert Lina Liao inFranken.de. Dieser sei für jeden zugänglich, dort verkehre weder Personal noch werde der Bereich sonst überwacht. "Es würde mich sehr wundern, wenn das Schild von einem meiner Mitarbeiter kommt", sagt sie. "90 Prozent stammen aus China." Wegen des Vorfalls sei sie extra aus ihrem Urlaub geholt worden - und habe direkt festgestellt, dass der Aushang verschwunden ist.

Weißes Papier ohne Logo - Kein offizieller Aushang

Ein weiterer Punkt, der gegen ein Aushängen von Mitarbeitern spricht: Das Schild hatte weder das Siegel, noch das Logo des Restaurants aufgedruckt. Normalerweise nehme man für Ankündigungen immer das offizielle Logo, erklärt Lina Liao. In diesem Fall war es nur ein Stück weißes Papier.

Chefin will keinen Verdacht äußern - Aushang zeigt Folgen

Über ein mögliches Motiv des Täters oder über Personen, die sie in Verdacht hat, wollte Lina Liao keine Angaben machen. Sie wolle niemanden zu Unrecht beschuldigen. Der Aushang zeigt allerdings bereits Folgen für das Restaurant. Auf diversen Bewertungsportalen gab es schon negative Kommentare. Viele Chinesen äußerten ihren Ärger.