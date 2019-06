Bayreuth vor 3 Stunden

Diebstahl

Bayreuth: Räuberin (22) schlägt auf Apothekerinnen ein und verletzt Passantin

In der Bayreuther Innenstadt hat am Montagnachmittag eine Frau versucht, Geld in einer Apotheke zu erpressen. Dabei schlug sie auf die Angestellten ein. Im Anschluss klaute sie die Handtasche einer 64-Jährigen.