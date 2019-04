Bayreuth vor 1 Stunde

Belästigung

Bayreuth: Rabiater Ladendieb zeigt Polizistin seinen Penis

Nachdem er in einem Verbrauchermarkt in Bayreuth klaute, attackierte ein 39-Jähriger zunächst die Polizisten, beleidigte sie und entblößte sich schließlich in der Dienststelle.