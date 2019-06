Bayreuth: Programm der Bürgerbegegnungsstätte liegt aus

Das Programm der städtischen Bürgerbegegnungsstätte für das zweite Halbjahr 2019 (Juli bis Dezember) liegt ab sofort im Neuen Rathaus und im Rathaus II sowie in der Begegnungsstätte (Am Sendelbach 1-3) kostenlos zum Mitnehmen aus.

Neben den regelmäßigen Angeboten, wie zum Beispiel dem Klöppeltreff, dem Gesprächskreis für Angehörige von Demenzkranken oder dem Bridge-Club, finden regelmäßig sonntags von 14 bis 17 Uhr gesellige Nachmittage mit Musik, Tanz, Kaffee und Kuchen unter verschiedenen Mottos statt. ?Endlich wieder Sommer? lautet das Motto des Nachmittags am 28. Juli. Zum ?Indian Summer ? Herbstzauber? lädt die Begegnungsstätte am 29. September ein. Am 27. Oktober wird ?Oktoberfest? gefeiert.

Außerdem findet am 24. Oktober um 18.30 Uhr eine Infoveranstaltung zum Thema ?Die neue digitale Welt und der Alltag von Senioren? statt. Am 14. November wird um 14 Uhr beim 1. Schafkopfturnier gemeinsam gekartelt. Weihnachtlich geht es am 6. Dezember ab 14.30 Uhr zu ? bei der traditionellen Weihnachtsfeier mit Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe.

Weitere Infos erhalten Interessierte in der Bürgerbegegnungsstätte oder unter der Telefonnummer 0921/5072733.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth