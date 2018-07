Bayreuth: Preccon Robotics GmbH gewinnt begehrten Award

Das nun ausgezeichnete Produkt der Firma, das mit der eigenen Tochter Teconsult entwickelt wurde, heißt iMS und ist ein System für Diagnose und Wiederherstellung von Robotersystemen. Eine Art Gedächtnis, mit dem ein Roboter per Knopfdruck immer wieder in den zuvor programmierten Standardzustand zurückversetzt werden kann. Das System spart nach Wartungsarbeiten oder Störungen bei der Fehlersuche und Wiederinbetriebnahme viel Zeit und Geld. Hat man 2017 noch 15 solcher Systeme verkauft, werden es dieses Jahr mindestens 100 sein. Nach der Auszeichnung mit dem MM-Award vielleicht noch viel mehr, denn die Preccon Robotics GmbH verzeichnete am Messstand nach der Preisverleihung ein noch deutlich höheres und internationales Interesse als erwartet.

Wir gratulieren auf diesem Weg ganz herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Weitere Informationen zur Messe und der Preisverleihung finden Sie hier.