Bayreuth: Präsidium des Deutschen Städtetags tagt in Bayreuth

Das Präsidium des Deutschen Städtetags tagt am heutigen Dienstag, 2. April, im Neuen Rathaus in Bayreuth. Das Gremium vertritt rund 3.400 Kommunen und über 50 Millionen Einwohner in Deutschland. 25 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister diskutieren in Bayreuth Fragen von bundesweiter Bedeutung für die Kommunen.

Am Mittag wird eine Pressekonferenz im Rathaus stattfinden, bei der der Präsident des Deutschen Städtetags, Oberbürgermeister Marcus Lewe aus Münster, der Vizepräsident, Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, seine Stellvertreterin, Finanzdezernentin Verena Göppert, und Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe gemeinsam über die Ergebnisse der Tagung berichten. Dabei geht es um die Positionen der Städte zu den Themen Grundsteuerreform und Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende.