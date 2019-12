Ehrlicher Autofahrer in Bayreuth: Weil die Tankstelle schon geschlossen hatte, die Zapfsäule aber nicht gesperrt war, konnte ein Mann am Heiligabend (24. Dezember 2019) seine Tankschuld nicht bezahlen. Daraufhin spielten Polizisten Tankwart. Das berichtet die Polizei.

Unbeglichene Tankrechnung: Autofahrer ruft Polizei

Am Heiligabend betankte ein Mann, der sich auf Durchreise befand, gegen 20.50 Uhr sein Auto an einer Tankstelle in der Nürnberger Straße mit Erdgas im Wert von knapp 20 Euro.

Als der ehrliche Autofahrer zum Bezahlen an die Kasse gehen wollte, stellte er fest, dass der Shop bereits geschlossen hatte. Deswegen rief er die Polizei, die kurze Zeit später anrückte. Wie sich herausstellte, hatte die Tankstelle am Heiligabend bereits seit 17 Uhr geschlossen. Der Betreiber hatte jedoch vergessen, die Zapfsäule für Erdgas abzuschalten, so dass der Autofahrer ganz normal tanken konnte.