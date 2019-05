Bayreuth: Oberbürgermeisterin Merk-Erbe zu Gast im neuen Rechenzentrum der kubus IT

In regelmäßigem Turnus besuchen die Oberbürgermeisterin der Stadt Bayreuth Brigitte Merk-Erbe und Vertreter des Stadtrates ortsansässige Unternehmen zum gemeinsamen Wirtschaftsaustausch.

Der Besuch bei kubus IT stand ganz im Zeichen der Erweiterung des Unternehmens am Standort Bayreuth. Erst 2017 wurde dort für rund 18 Millionen Euro ein neues Rechenzentrum errichtet. Die kubus IT, als interner IT-Dienstleister der AOK Bayern PLUS und AOK PLUS, stellt dort den täglichen Betrieb der AOKs sicher.

Das Highlight des Besuchs stellte die Besichtigung des Rechenzentrums in Wolfsbach dar. Nur wenige bekommen Zutritt zu den ?heiligen Hallen?. Denn dort werden seit Ende 2017 die Daten von mehr als 7,5 Millionen Versicherten der AOK Bayern und der für Sachsen und Thüringen zuständigen AOK PLUS verwaltet und gepflegt. Die größte Herausforderung ist die Sicherung der Daten. Das Gebäude ist in verschiedene Sicherheitszonen mit einem definierten Personenkreis für jede Zone unterteilt. Wer in das Heiligtum, den Serverraum, gelangen will, muss sechs Sicherheitsschleusen passieren. Eine Videoüberwachung kontrolliert das Außengelände und die Flurbereiche. Der Wachdienst ist rund um die Uhr vor Ort.

Mit Begleitung des Verantwortlichen des Rechenzentrums, Alexander Schuster, Bereichsleiter Data Center Solutions der kubus IT, war es auch Frau Merk-Erbe und den Mitgliedern des Stadtrates der Stadt Bayreuth möglich, sich einen kompletten Überblick zu verschaffen. Die Gäste der Stadt Bayreuth waren von der Technik, der modernen Ausstattung, den Sicherheitsstandards und der Größe des RZs beeindruckt.