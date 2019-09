Bayreuth: Oberbürgermeisterin Merk-Erbe will neue Stelle schaffen - für klimarelevante Fragen

Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe will eine neue Stelle in der Stadtverwaltung schaffen. Ziel ist es, mehr Platz für klimarelevante Fragen zu haben, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Bayreuth hervorgeht.

Bayreuth: Klimaschutz braucht in der Zukunft höhere Priorität

"Wir alle wissen, dass dem Thema Klimaschutz künftig eine ganz andere Priorität eingeräumt werden muss", so Merk-Erbe. Notwendig sei daher eine referatsübergreifende Abstimmung, damit eine passgenaue Aufnahme des Themas "Klimaschutz" ins Organisationsschema der Stadtverwaltung Bayreuth erfolgen kann. Nach Klärung aller Einzelheiten will die Oberbürgermeisterin die Thematik den Stadtratsgremien vorlegen.

Die Aufgabenbereiche der neuen Stelle: Klimatechnische Optimierung für Bauvorhaben in Bayreuth

Von der neuen Stelle soll zum Beispiel die Klimawirksamkeit künftiger Entscheidungen des Stadtrats geprüft, ein städtisches Klimakonzept entwickelt, Bauvorhaben im Hoch- und Tiefbau und die Regenwassernutzung klimatechnisch optimiert und Konzepte einer Grünvernetzung unter Einbeziehung des baulichen Innenbereichs entwickelt werden. Sie soll Ansprechpartner für den kommunalen Klimaschutz mit Beratung von Bauherren im klimagerechten Bauen sein, Förderprogrammen zum Klimaschutz hinsichtlich ihrer Relevanz für aktuelle Planungs- und Bauprojekte prüfen und bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen unterstützen.