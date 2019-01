Bayreuth: OB Merk-Erbe legt Stadtrat den Haushaltsentwurf 2019 vor

Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen

Voraussichtlich erhebliche Einbußen muss die Stadt ? aufgrund der guten Steuereinnahmen im Jahr 2017 ? bei den Schlüsselzuweisungen verkraften. Das Finanzreferat geht hier derzeit von einem Betrag von lediglich rund 5,9 Millionen Euro (2018: 14,4 Millionen Euro) aus. Und bei der Bezirksumlage muss sie mit einem noch nie gekannten Betrag in Höhe von 22,9 Millionen Euro (2018: 18,1 Millionen Euro) rechnen.

20 Millionen Euro für die Jugendarbeit

?Die Stadt investiert und engagiert sich in vielerlei Bereichen und arbeitet ständig an der Verbesserung der Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger, wie auch an der Attraktivität als Wirtschafts-, Arbeits-, Lern- und Lebensstandort?, so die Oberbürgermeisterin bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs. So sind beispielsweise für die Einrichtungen der Jugendarbeit rund 20,1 Millionen Euro vorgesehen. Allein rund 16 Millionen Euro sind für Zahlungen für die Kinderbetreuung eingeplant.

26 Millionen Euro für Bayreuths Schulen

Die geplanten Investitionen in Schulen belaufen sich auf etwa 26 Millionen Euro. Für die Ausstattung integrierter Fachunterrichtsräume sind 1,3 Millionen, für Investitionen in Kindergärten und Kitas rund 1,1 Millionen vorgesehen. Die freiwilligen Leistungen, also die Auszahlungen an Vereine, Verbände und Organisationen liegen mit etwa 4,1 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahresbetrag von rund 3,7 Millionen Euro. ?Die Stadt ist mit diesen Zahlungen ein verlässlicher Partner?, so Merk-Erbe.

Haushaltsberatung als Live-Stream im Internet

Der Entwurf für den Haushalt 2019 geht jetzt zur weiteren Beratung in die Stadtratsfraktionen. Die öffentlichen Haushaltsberatungen, die auch als Live-Stream im Internet verfolgt werden können, finden am Montag, 11. Februar, ab 9 Uhr, in einer ganztägigen Sitzung statt. Die Verabschiedung des Etats ist für die Stadtratssitzung am 27. Februar vorgesehen.