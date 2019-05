Bayreuth: Noch freie Plätze für Ferienjobs in La Spezia

Für die im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Bayreuth und La Spezia angebotenen Ferienjobs in der italienischen Partnerstadt sind noch Plätze frei. Die Ferienjobs für Schüler und Studierende dauern vom 1. bis 31. August. Voraussetzungen dafür sind die Volljährigkeit und ausreichende Kenntnisse der Landessprache.

Die Ferienjobs werden in den Museen oder im Tourismusbereich der Stadt La Spezia angeboten. Die Unterbringung in der Partnerstadt ist kostenlos, außerdem gibt es eine Vergütung. Bewerbungen, also Anschreiben und Lebenslauf, müssen in deutscher und italienischer Sprache an das Amt für Kinder, Jugend und Familie, Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 6, 95445 Bayreuth, gerichtet werden. Die Mitarbeiter des Jugendamtes der Stadt stehen für weitere Auskünfte unter Telefon 0921 251251 zur Verfügung.