Expansionspläne beim Versand-Giganten Amazon: Der US-Konzern Amazon plant ein neues Verteilzentrum im oberfränkischen Bayreuth. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens dem Bayerischen Rundfunk (BR): Entstehen soll das Zentrum auf dem Gelände der früheren Kaserne, im Norden der Stadt. Auf dem Gelände, direkt an der Autobahn A9, möchte neben Amazon auch das Möbelhaus XXXLutz bauen.

Amazon-Verteilerzentrum in Bayreuth: Standort für Organisation von Sendungen

Bei einem Verteilzentrum werden keine Waren gelagert. Vielmehr sollen die letzten Lieferwege zum Kunden organisiert werden. Bevor das Produkt also an lokale Transportunternehmen übergeben wird, wird es im Verteilzentrum entsprechend seiner Route vorsortiert. Damit möchte Amazon die letzten Kilometer zum Kunden besser organisiert bekommen. Der Versandriese hatte im August verlauten lassen, dass er ebenfalls ein Verteilerzentrum am Nürnberger Hafen bauen will. Auch in Freising (Moosburg) und Eggolsheim bei Forchheim soll ein Pendant zu dem Bayreuther Zentrum errichtet werden.