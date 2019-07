Bayreuth: Neue Skateanlage ?Obere Röth? eingeweiht

Merk-Erbe erinnerte bei der Einweihungsfeier an den Ausgangspunkt der Planungen: den Wunsch vieler Jugendlicher im Stadtteil Saas nach einer Skateanlage, der seinerzeit auch mit einer Unterschriftenliste an die Stadt herangetragen worden sei. Die Stadt habe sich damals zum Ziel gesetzt, bei den Planungen von Beginn an den Wünschen der Jugendlichen Rechnung zu tragen. Bei den weiteren Überlegungen kristallisierte sich jedoch heraus, dass im Stadtteil Saas kein geeignetes Grundstück zur Verfügung stand, das den Lärmemissionsrichtlinien für eine solche Skateanlage Stand gehalten hätte. Die in den Haushalt eingestellten Mittel sollten deshalb für die Umgestaltung der Skateanlage Obere Röth verwendet werden. Der wiederum drohte bereits die Sperrung, da sie nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen genügte.

Mehrere Workshops mit jungen Skatern

In mehreren Workshops mit dem Verein Schoko und den jugendlichen Skatern wurde daraufhin eine Anlage geplant, die den Vorstellungen und Wünschen der Jugendlichen entspricht und ihre Anregungen aufgreift. ?Es sollte ein passgenaues Angebot entstehen. Für mich ist dies Bürgerbeteiligung im klassischen Sinne?, so Merk-Erbe. Um sich deutlich von den Planungen für die Skateanlage in der Schanz abzugrenzen, wurde auch ein Treffen zur Abstimmung mit den dortigen Planern vereinbart.

Angebot, das es so bisher nicht gibt

Die neue Skateanlage ?Obere Röth? ist sportlich orientiert, sie greift überwiegend die Elemente des Street-Skatens auf und ist in Bayreuth ein neues Angebot, das es so bisher nicht gegeben hat. Die Kosten belaufen sich auf circa 530.000 Euro. Fast die gesamte Summe wird durch die Regierung von Oberfranken aus dem Bund-/Länder-Städtebauförderprogramm ?Soziale Stadt? als einem der Sozialen Stadt Hammerstatt zugeordneten Projekt bezuschusst.

Bauzeit von viereinhalb Monaten

In einer Bauzeit von viereinhalb Monaten wurden 650 Tonnen Erdaushub und 110 Tonnen Betonabbruchmaterial bewegt. Außerdem wurden 1.150 Tonnen Schotter und 100 Kubikmeter Beton neu eingebaut. Eine besondere Herausforderung stellte das Glätten des eingebauten Betons dar. Die Flat mit einer Größe von 520 Quadratmeter wurde mechanisch geglättet, die Rampen mit 235 Quadratmeter Fläche von Hand. Dadurch entstand eine sehr glatte Oberfläche, die hervorragende Rolleigenschaften garantiert. Auf der Skateanlage können Skateboards, Scooter, Skates und BMX-Räder fahren. Sie ist barrierefrei gestaltet und daher auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Zur Einweihung kam der Europameister

Zur Einweihung der neuen Anlage zeigten der amtierende Europameister und mehrfache Deutsche Skateboard-Meister Alex Mizurov aus Gaggenau zusammen mit den Skateboardern Tom Kleinschmidt (Dresden) und Alex Ring (Wuppertal) Kostproben ihres Könnens im Rahmen einer spektakulären Skateshow. Die Moderation übernahm der in der Skateszene bekannte YouTuber OG PAV.