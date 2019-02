Bayreuth: Neue Nutzung statt langem Leerstand

Im Planungsamt der Stadt Bayreuth liegt ab sofort der Bebauungsplanentwurf für ein Sondergebiet an der Bernecker Straße/Königsbergstraße für großflächigen Einzelhandel mit Sortimenten, die nicht innenstadtrelevant sind, aus. Die Planunterlagen können bis 18. Februar im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, 9. Obergeschoss, zu den allgemeinen Dienststunden (Montag, Dienst und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und Freitag von bis 12 Uhr) eingesehen werden. Sie stehen außerdem im Internet unter www.bayreuth.de zur Verfügung.

Der Baumarkt in der Königsbergstraße im Stadtteil St. Georgen steht seit geraumer Zeit leer. Nachdem sich in der Vergangenheit bereits einige Betreiber von Baumärkten erfolglos an diesem Standort versuchten, erscheint eine weitere Baumarktnutzung nicht zukunftsfähig. Um einen langfristigen Leerstand an dieser exponierten Stelle im Stadtgebiet zu vermeiden, sollten neben dem klassischen Sortiment eines Baumarkts zukünftig auch alle anderen hier städtebaulich verträglichen, nicht innenstadtrelevanten Sortimente verkauft werden können. Da jedoch der bislang geltende Bebauungsplan explizit nur den Verkauf von Baumarktkernsortiment und branchentypischem Randsortiment zulässt, sind die planungsrechtlichen Vorgaben entsprechend zu modifizieren.

Dieses bauleitplanerische Konzept entspricht auch den Grundsätzen und Empfehlungen der im Oktober vergangenen Jahres vom Stadtrat beschlossenen Teilfortschreibung des Städtebaulichen Einzelhandelsentwicklungskonzeptes (SEEK) für Bayreuth. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung im alten Jahr den vorliegenden Planungen zugestimmt und die Verwaltung mit den weiteren planungsrechtlichen Schritten beauftragt.

Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern und sie zu erörtern. Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes stehen montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie mittwochs zusätzlich von 14 bis 18 Uhr für Auskünfte gerne zur Verfügung.