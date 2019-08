Bayreuth: Neue Kibi-Leitung

Ich heiße Anne Ulmer und komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart. Nach dem Bachelorstudium Bibliotheks- und Informationsmanagement in Stuttgart, habe ich in Leipzig meinen Master gemacht. Die erste Arbeitsstelle führte mich an die Nordseeküste, in die Stadtbibliothek Cuxhaven. Schon dort war einer meiner Aufgabenschwerpunkte alles rund um den Kinder- und Jugendbereich. Ich freue mich sehr, nun noch tiefer in dieses Arbeitsfeld einzusteigen ? und das im lebendigen RW21! Besonders auf die vielfältige Veranstaltungsarbeit hier im Haus bin ich gespannt, außerdem freue ich mich auf die Weiterentwicklung der Angebote für Kitas und Schulen und die persönlichen Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen. Auf eine gute Zusammenarbeit im schönen Oberfranken!

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth