Bayreuth: Nachbarschaftskerwa im Hammerstätter Hof

Die Türen zum Hammrstätter Hof sind als Nachbarschaftstreffpunkt auch an anderen Tagen zum sich Austauschen und Zusammensitzen mit dem Quartiersmanagement oder seinen Partnern geöffnet. Neue Interessierte aus der Nachbarschaft und dem Umfeld der Hammerstatt sind immer willkommen.

Etabliert ist inzwischen der Sonntags(mitbring)brunch am vorletzten Sonntag im Monat. Hingegen startet am 25. Juli der Spielenachmittag wieder neu. An jeden zweiten Donnerstag sind Spielkinder jeden Alters von 15-17.00 Uhr im Hammerstätter Hof/Garten gern gesehen. Rommee, Schafkopfen, Gesellschaftsspiele ? es ist fast alles möglich. Mit ?J.A.Z.-Jung und Alt zusammen? als dem Hauptveranstalter und je nach Thema und Zeit unterstützt von ?wundersam anders e.V.? sowie dem Quartiersmanagement.

Ferner wird es im Hammerstätter Hof immer wieder Veranstaltungen zu bestimmten Themen geben. So ist ein Themenabend ?Verkehr in der Hammerstatt? am 25.7. ab 18.30 Uhr geplant, das Quartiersmanagement sammelt Anregungen, Anliegen und Beobachtungen zur Verkehrssituation in der Hammerstatt. Die aufbereitet als eine Themen- bzw. Thesensammlung an das Stadtplanungsamt zur Informationen für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Bayreuth in 2020 weitergegeben werden.

Weitere regelmäßige Termine von Partner des Quartiersmanagement sind:

Essbares Bayreuth e.V.: jeden Mittwoch 14-17.00 gemeinsames Gärtnern, im Hochsommer in den Abendstunden

Summer in der City e.V.:offene Vereinstreffen im Hammerstätter Hof alle 2 Wochen 1x sonntags 1x dienstags 19-21 Uhr (siehe auch www.summerindercity)

Alle Informationen zu den Veranstaltungen rund um den Nachbarschaftstreff Hammerstätter Hof finden Sie auch hier oder Sie besuchen die öffentliche Facebookseite Soziale Stadt Hammerstatt.