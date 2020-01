Nachbarschaftsstreit löst Polizeieinsatz in Bayreuth aus: Am Mittwochabend (8. Januar 2019) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt in Bayreuth wegen eines Nachbarschaftsstreits zu einem Polizeieinsatz. Das teilte die Polizei mit.

58-Jähriger bedroht Nachbarn - Polizei ermittelt

Gegen 18 Uhr fühlte sich ein 58-jähriger Bayreuther durch den Lärm seiner Nachbarn gestört. Er entschied sich dazu, den 27-jährigen Familienvater an dessen Wohnung zur Rede zu stellen und bedrohte ihn mit einer Machete. Der 27-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.