Bayreuth: MUT-Macherinnen gesucht ? Workshops an der Universität Bayreuth starten wieder

Ein vielfältiges Programm mit insgesamt 28 Mitmach-Workshops zu spannenden Themen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erwartet die Teilnehmerinnen. So können sie selbst ausprobieren, welche der sogenannten MINT-Fächer ihnen besonders viel Spaß machen und an welchen Themen an der Universität Bayreuth aktuell geforscht werden.

Auf mehrfachen Wunsch unserer letztjährigen MUT-Macherinnen ist in diesem Jahr der Workshop ?Berufsträume? neu im Angebot: Hier werfen die Teilnehmerinnen ? zusammen mit unseren Coaches ? einen Blick auf ihre persönlichen Stärken und Ressourcen und können herausfinden, wie diese mit den eigenen Traumberufen verbunden werden könn(t)en. Weiterhin stehen auch Präsentationstechnik (Mit Power präsentieren!) und Techniken zur Selbstverteidigung (Selbstbehauptung und Selbstverteidigung) auf dem Programm. Ganz nebenbei kann natürlich ausgiebig Campus-Luft geschnuppert, die Studierenden ausgefragt und die Speisekarte der Mensa getestet werden.

Mit der Herbstferienaktion ?MUT ? Mädchen und Technik? möchte die Universität Bayreuth einen Einblick in die technisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiche ermöglichen, die frühzeitige Auseinandersetzung mit den eigenen Berufswünschen bei Schülerinnen fördern, das weibliche Berufswahlspektrum erweitern und den Anteil von Frauen im MINT-Bereich erhöhen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.mut.uni-bayreuth.de sowie bei Stefanie Raab-Somabe von der Universität Bayreuth,Tel. 0921 / 55-2213, E-Mail: stefanie.raab-somabe@uni-bayreuth.de.