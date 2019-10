Bayreuth: Mehrwegbecher für Stadt und Landkreis kommen

"Let's go Mehrweg": Initiative startete Informationsveranstaltung - jetzt kommen die Becher

Erst Ende September hatte die Initiative "Let's go Mehrweg" von Stadt und Landkreis Bayreuth Gastronomie-, Café- und Bäckereibetreiber zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. "Let's go Mehrweg" setzt sich schon seit Jahren vor dem Hintergrund steigender Marktanteile für Einwegverpackungen im Getränkesektor öffentlichkeitswirksam für Mehrwegverpackungen und Mehrwegsysteme ein. Der Stadtbauhof stellte bei dieser Veranstaltung verschiedene Mehrwegsysteme vor. Schließlich entschieden sich die Teilnehmer für das Mehrwegbecherpfandsystem der Firma Recup, das auch in vielen anderen Städten wie Nürnberg, Erlangen, Coburg, Hof, Hamburg, Köln oder Berlin präsent ist.