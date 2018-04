Bayreuth: Mehrere Männer verprügeln 20-Jährigen

Wie die oberfränkische Polizei berichtet, ereignete sich die Körperverletzung in der Nacht auf Samstag gegen 3.30 Uhr in der Fußgängerzone.Der 20-Jährige wurde in der Badstraße von mehreren Männern nieder geschlagen. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in ein Bayreuther Krankenhaus gebracht.Zeugen dieses Vorfall möchten sich bitte an die PI Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer:0921/506-2130 wenden.