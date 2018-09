Bayreuth: Medientipp im September

Alexandra Christo: Elian und Lira ? Das wilde Herz der See



Buch für Jugendliche/Junge Erwachsene (Einzelband) | Ab 14 Jahren empfohlen.

Inhalt:

Lira ist die Tochter der Meereskönigin. Jahr für Jahr ist sie dazu verdammt einem Prinzen das Herz zu rauben. Doch dann begeht sie einen Fehler und ihre Mutter verwandelt sie zur Strafe in die Kreatur, die sie am meisten verabscheut ? einen Menschen. Und sie stellt Lira ein Ultimatum: Bring mir das Herz von Prinz Elian oder bleib für immer ein Mensch.

Elian ist der Thronerbe eines mächtigen Königreichs. Doch das Meer ist der einzige Ort an dem er sich wirklich zu Hause fühlt. Er macht Jagd auf Sirenen, vor allem auf die eine, die bereits so vielen Prinzen das Leben genommen hat. Als er eines Tages eine junge Frau aus dem Ozean fischt ahnt er zunächst nicht, wen er da an Bord geholt hat.

Meinung:

Ich empfehle dieses Buch weiter, weil es eine andere Meerjungfrauen/Sirenen Geschichte ist als gewohnt. Die Geschichte wird aus der Sicht von Lira und aus der Sicht von Elian erzählt.

Die Idee der Geschichte finde ich fantastisch. Lira erinnert mich oft an eine düstere und spannendere Arielle. Dank dem schönen Schreibstil der Autorin, kann man die Welt von Lira und Elian förmlich vor sich sehen. Ich konnte das Buch wirklich nicht mehr aus der Hand legen. Es ist unheimlich spannend, fantastisch und auch die Romantik kommt nicht zu kurz. Dennoch ist die Liebesgeschichte nicht im Vordergrund, dadurch wirkt sie nicht kitschig. Man kann sich gut in die Protagonisten hineinversetzen, was für mich sehr wichtig ist. Auch wenn beide am Anfang etwas unsympathisch erscheinen, habe ich sie beide doch schnell ins Herz geschlossen.

Elian und Lira: Das wilde Herz der See ist der Debütroman der Autorin. Da ich ihre Art zu schreiben sehr schätze, hoffe ich auf weitere Bücher von ihr.

Ich empfehle dieses Buch jedem der Sirenen/Nixen/Meerjungfrauengeschichten und jedem der Piratengeschichten mag.

Persönlich würde ich es aber erst ab 16 Jahren empfehlen, da manche Passagen sehr blutig und brutal sind.

Dieses Buch steht bei uns im Untergeschoss im Freestyle-Bereich bei fantasy + scifi

Diesen Tipp erhielten Sie von Selina Lewis, unserer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in Ausbildung.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth