Bayreuth: Medientipp August

Ari Seth Cohen Liebe kennt kein Alter: Besondere Paare erzählen

# Love is Love

Liebe ist weder an die Grenzen des Alters noch an die Zeit gebunden ? das beweisen die faszinierenden Paare in diesem Buch. Teils sind sie seit Jugendjahren zusammen, teils sind sie sich erst im Alter begegnet. Sie teilen ihre Geschichte mit uns und erzählen, wie sie sich verliebten, wie man eine harmonische Beziehung führt oder was sie in den Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens gelernt haben. Mit unvergleichlichem Humor und in berührenden Bildern geben diese außergewöhnlichen Paare uns einen Schatz an Weisheiten über Liebe, Glück und das Leben mit.

Bibliographische Angaben:



Titel: Liebe kennt kein Alter: Besondere Paare erzählen

Liebe kennt kein Alter: Besondere Paare erzählen Autor: Ari Seth Cohen

Ari Seth Cohen Verlag: München, Knesebeck, 2019

München, Knesebeck, 2019 ISBN: 978-3-95728-284-2

Das Buch finden sie im 1.OG / Körper und Geist unter der Signatur Mbl 3 Lie

Dieser Medientipp wurde Ihnen empfohlen von unserer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Frau Hasret Celik, Lektorin für Psychologie empfohlen.

Alle Medientipps finden Sie in unserem Medientipp-Archiv.

