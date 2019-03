Bayreuth: medi baut Unternehmenssitz in Bayreuth aus

Mit 40 Metern Höhe und rund 10.000 Quadratmetern auf neun Stockwerken bietet das neue Gebäude Kapazitäten für rund 400 Arbeitsplätze. Fertigstellung soll Ende 2020 sein.

Das international erfolgreiche Unternehmen medi expandiert seit Jahren. Nun braucht es mehr Platz, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. Das neue Gebäude signalisiert Mitarbeitern, Kunden und jährlich mehreren Tausend Gästen: medi steht für Innovation, Offenheit und Nähe. Die Architektur begeistert durch das visionäre funktionelle Konzept. Herzstück des repräsentativen Neubaus ist der zentrale, offene Marktplatz, der von allen Gebäuden erreichbar ist. Dort entsteht auch ein Restaurant mit Terrasse als Treffpunkt für Firmengäste und Mitarbeiter. Ein großzügiger Empfangsbereich, Meeting-Möglichkeiten für Kollegen und Gäste sowie Präsentationsebenen für die medi Markenwelt runden das Konzept ab.

Moderne Arbeitswelten

Geschäftsführer Dirk Treiber: ?Die Arbeitswelt ist im Wandel. Wichtige Erfolgsfaktoren für das Unternehmen sind Digitalität und vernetztes, interdisziplinäres Arbeiten, um die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer agiler und flexibler zu gestalten. Neue ,Multi Space?-Bürowelten schaffen räumliche und technologische Voraussetzungen für die effektive und kreative Zusammenarbeit mit kurzen Wegen unter einem Dach. Die flexible Kombination aus geschlossenen und offenen Büroflächen sowie Ruhezonen fördert die Kommunikation und bietet gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten.?

Geschäftsführer Stefan Weihermüller ergänzt: ?Unsere Botschaft: Standortsicherung in Bayreuth! Wir investieren neben dem Neubau auch in die Modernisierung der bestehenden Gebäude. Aktuell entsteht ein Parkhaus mit über 500 Stellplätzen auf dem Gelände. Gerade bei Schichtwechseln waren unsere Mitarbeiter oft auf Parkplatzsuche, das gehört bald der Vergangenheit an!?

Auch beim Thema Energiekonzept punktet der Neubau mit Nachhaltigkeit und dem achtsamen Einsatz regenerativer Ressourcen. Die Geothermie nutzt die Erdwärme zum Heizen und zur Kühlung. Die Stromerzeugung wird durch eine moderne Photovoltaik-Anlage unterstützt. Die Bauweise in die Höhe spart Grundstücksfläche. Diese wird bewusst zur Begrünung genutzt und bietet gegebenenfalls Kapazitäten für zukünftige Erweiterungen.

Signal an die medianer und alle, die es werden wollen

medi prägt künftig noch eindrucksvoller das Industriegebiet Bayreuth-Ost. ?I feel better? ? unter diesem Slogan verbessert das Unternehmen mit hochwertigen und stylischen Premiumprodukten die Lebensqualität der Anwender. Geschäftsführer Dirk Treiber: ?Unsere motivierten und engagierten Mitarbeiter sind der große Erfolgsfaktor für das Unternehmen. Und medi ist immer auf der Suche nach Talenten, die sich für eine Karriere in einem erfolgreichen innovativen Unternehmen entscheiden wollen ? unsere Botschaft für medianer und alle, die es werden wollen: wefeelbetter@medi.?

(Quelle: medi GmbH & Co. KG)