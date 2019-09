Bayreuth vor 33 Minuten

Entführung

Oberfranken: Mann zerrt junge Frau (19) in sein Auto - wurde sie entführt?

Mehrere Zeugen haben am Sonntagabend per Notruf die Polizei gerufen, weil sie beobachtet hatten, wie ein Mann eine junge Frau in Bayreuth in ein Auto zerrte. Durch das Kennzeichen konnten die Beamten den Mann schnell finden - die Frau wollte jedoch bei ihm bleiben.