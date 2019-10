Bayreuth: Mann holt Waffenschein vom Landratsamt - und muss ihn gleich wieder abgeben

Am Freitagmorgen (25.10.) holte ein 57-Jähriger seinen kleinen Waffenschein beim Landratsamt in Bayreuth ab - und musste ihn prompt wieder abgeben. Ein Zeuge rief die Polizei, weil der Mann seine Waffe sichtbar in der Öffentlichkeit trug, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Bayreuth: Kleinen Waffenschein abgeholt - und schon auf dem Weg Waffe getragen

Der 57-Jährige holte sich am Freitagmorgen im Landratsamt seinen beantragten kleinen Waffenschein ab. Allerdings hat er seine PTB-Waffe auf dem Weg zum Landratsamt bereits geführt. Als er anschließend die Waffe sichtbar in einem Holster trug, verständigte ein Zeuge die Polizei.