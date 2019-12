Nach einer Schlägerei vor einer Tankstelle in Bayreuth ermittelt die Polizei gegen einen Mann sowie drei Frauen. Die Auseinandersetzung spielte sich am Sonntagmorgen (1.12.2019) in der Hindenburgstraße ab, berichtet die Polizei.

Faustschlag ins Gesicht: 23-Jährige blutet stark an der Lippe

Ein 25-jähriger Mann aus Bayreuth und drei Frauen gerieten in einen Streit. Dabei wurde der Mann gewalttätig und schlug einer 23-Jährigen aus Würzburg mit der Faust ins Gesicht. Der Schlag war so heftig, dass die Frau eine stark blutende Verletzung an der Lippe davontrug.