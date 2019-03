Bayreuth: Männer brechen in Verwaltungsräume einer Kirche ein - Ein Täter flüchtig

Nach einem Zeugenhinweis ertappten Bayreuther Polizisten in der Nacht zum Freitag zwei Diebe, die in Verwaltungsräume einer Kirche eingebrochen waren. Einen der beiden Täter konnten die Beamten festnehmen, während der andere Einbrecher unerkannt entkommen konnte. Nun sucht die Kriminalpolizei Bayreuth nach ihm.

Einbrecher in Wohnung der Freundin versteckt

Anwohner teilten kurz nach 4 Uhr am Freitagmorgen bei der Einsatzzentrale der Polizei mit, dass sie Taschenlampenlicht im Verwaltungstrakt der Kirche in der Hessenstraße festgestellt hatten. Als die Streifenwagen eintrafen, flüchteten zwei Personen, von denen einer bis in ein Mehrfamilienhaus im südöstlichen Stadtgebiet verfolgt werden konnte. Der mutmaßliche Einbrecher den die Beamten schließlich festnahmen, hatte sich dort in der Wohnung seiner Lebensgefährtin versteckt.

Polizei ermittelt gegen 31-Jährigen

Die Kripo Bayreuth ermittelt nun gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen wegen Einbruchdiebstahls und sucht nach dem seinem Komplizen. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, gelangten die beiden über ein aufgehebeltes Fenster in die Innenräume und hinterließen dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro. Was die Einbrecher erbeuteten, muss derzeit noch geklärt werden.

Zeugen, die Hinweise auf den zweiten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Bayreuther Kriminalpolizei zu melden.

