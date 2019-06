Bayreuth: Lohengrin Therme schließt für Technik-Check

Die Lohengrin Therme hat täglich geöffnet ? für größere Reparaturen bleibt im Alltag keine Zeit. Deshalb schließt die Therme einmal pro Jahr für knapp zwei Wochen für ihren großen Technik-Check, der am Montag, 24. Juni, beginnt. Es stehe einiges auf dem Programm, sagt Mario Schmitt, stellvertretender Leiter der Therme: ?Wir bringen in den kommenden Tagen unsere Brandmeldeanlage auf den neuesten Stand und wir erneuern unsere Lautsprecheranlage. Außerdem bekommt unser Dampfbad im Saunabereich eine Frischzellenkur.? Damit die Wasserqualität auch in Zukunft stimmt, werde auch die Wasseraufbereitungsanlage der Lohengrin Therme kontrolliert und gewartet, erklärt Schmitt. Die Arbeiten dauern bis zum 3. Juli ? am 4. Juli öffnet die Lohengrin Therme wieder.

Quelle: Stadtwerke Bayreuth